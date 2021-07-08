В Немском районе мужчина забил насмерть знакомую и спрятал ее тело

Пьяный мужчина набросился на знакомую с кулаками в пылу ссоры. Фото: pixabay.com

В Немском районе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Трагедия произошла 5 июля около 23 часов в селе Архангельское. В тот вечер в одном из домов на улице Молодежной вместе выпивали 50-летний мужчина и его 42-летняя знакомая. Как это, к сожалению, часто бывает, между ними в процессе возникла ссора, перешедшая в драку. Мужчина жестоко избил свою собутыльницу, отчего она скончалась на месте - травмы оказались несовместимы с жизнью.

Когда немчанин понял, что натворил, то решил спрятать труп знакомой и перетащил его в одну из заброшенных квартир. Однако он почему-то рассказал о произошедшем местному жителю - возможно, своему приятелю, да еще и показал тело убитой. Тот молчать не стал и на следующий же день пошел в полицию.

Подозреваемого в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается. Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.