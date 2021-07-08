В ОЗС внесен законопроект о снижении ставок по УСН

Пленарное заседание состоится в очном формате. Фото: zsko.ru

На июльском пленарном заседании депутаты областного парламента рассмотрят законопроект, вносящий изменения в региональный закон о налоге на имущество организаций. Об этом сообщается на официальном сайте Законодательного собрания Кировской области.

- Предлагается снизить ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных видов экономической деятельности, - уточнили в пресс-службе ОЗС.

Снизить ставки по УСН предлагается для предприятий, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ требуют поддержки для восстановления предпринимательской деятельности. В пояснительной записке говорится, что «законопроект разработан в целях поддержки налогоплательщиков в период восстановления экономики после негативных последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции».

При соблюдении ряда условий ставка по УСН для них составит 3% с доходов и 7,5% с «доходов, уменьшенных на величину расходов».

Кроме того, законопроектом предлагается в 2021 году снизить ставку по налогу на имущество организаций в отношении торгово-офисных объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, с 1,6 до 1,4 процентов.

Если законопроект будет принят, то бюджет области недополучит около 75 миллионов рублей.