Статистика по COVID-19 в Кировской области на 8 июля: на дому лечатся более 6,5 тысяч человек

Число пациентов в реанимации за сутки не изменилось и составляет 167 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 647 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 4063 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 167 пациентам, 22 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 398.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6572 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4586 исследований на COVID-19