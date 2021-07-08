В Чистых прудах планируется построить две улицы на федеральные средства

В микрорайоне планируют построить новую улицу, а также продлить уже существующую. Фото: kirovreg.ru

В Чистых прудах планируют построить две новых улицы. Об этом рассказали в областном правительстве.

Для реализации плана привлекут федеральные средства. Заявка для выделения финансирования уже отправлена. Если ее одобрят, строительство начнется в 2022 году. По плану в микрорайоне появится улица №7 (от ул. Ивана Попова до ул. Совхоз 1, 17). Также планируется продлить улицу Чистопрудненскую (от ул. Ивана Попова до перспективной улицы Производственная). Протяженность первого участка составит 626 метров, второго - 599,47 метров.

Напомним, что в 2020 году в Чистых прудах на федеральные средства уже построили две улицы - Мостовицкую и Ивана Попова.