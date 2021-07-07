В Юрье мать пятерых детей отделалась штрафом за продажу арестованного автомобиля

Судебные приставы арестовали машину женщины за долги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юрье осудили многодетную мать за продажу автомобиля, переданного ей на хранение. Женщина отделалась легким испугом - не в последнюю очередь благодаря вышеуказанному аргументу. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Как выяснилось, 36-летняя местная жительница накопила долг по кредиту около 180 тысяч рублей и не спешила его закрывать. Судебные приставы арестовали ее машину, ВАЗ-21099, и после передали ей же на ответственное хранение. Женщина же перепродала автомобиль, а вырученные деньги спокойно потратила по собственному усмотрению.

Суд признал ее виновной в совершении незаконных действий в отношении подвергнутого аресту имущества. Жительница Юрьи легко отделалась благодаря ряду смягчающих обстоятельств - в том числе наличию на иждивении пятерых детей. В итоге ей придется всего лишь заплатить штраф вместо назначения обязательных работ или ареста.