Девушка была непристегнута: в Кирово-Чепецке осудили виновника ДТП, в котором пострадала его пассажирка

Пассажирка машины в результате аварии получила серьезные травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецке осудили 20-летнего молодого человека - виновника ДТП, в котором пострадала девушка. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Авария произошла вечером 17 ноября 2020 года. Молодой человек за рулем ВАЗ-2112 превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, врезавшись в препятствие. Его пассажирка получила множественные травмы, в том числе черепно-мозговую травму, переломы ног, ключицы и позвоночника. Впоследствии выяснилось, что девушка была не пристегнута ремнем безопасности.

Травмы девушки признали как причинившие тяжкий вред здоровью. На молодого человека завели уголовное дело. Учитывая все обстоятельства аварии, в том числе смягчающие, суд вынес приговор: один год ограничения свободы. Кроме того, парень заплатит девушке моральную компенсацию - 300 тысяч рублей.