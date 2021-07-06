В Нововятском районе заасфальтировали пять улиц

Всего на сегодняшний день в Кирове ведутся ремонтные работы на 23 улицах. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается асфальтирование улиц в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в скором времени должны принять в эксплуатацию пять дорог в Нововятском районе. Об этом сообщили в горадминистрации.

На сегодняшний день уже завершились работы на улицах Индустриальной, Романтиков, Пролетарской, Пионерской и проезд от улицы Советской до ж/д переезда в районе дома № 50. Сейчас проходят лабораторные испытания нового покрытия. После чего все объекты введут в эксплуатацию.

В настоящее время подрядчики ведут работы на 23 участках в областном центре. Новый асфальт кладут и на улице Физкультурников, на неудовлетворительное состояние которой долгое время жаловались жители города.