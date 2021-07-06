В Кировской области ищут без вести пропавшего 19-летнего парня

Михаила разыскивают уже пять дней. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают молодого человека, пропавшего без вести пять дней назад. Михаил Комаров, житель поселка Торфяной Юрьянского района, вышел из дома 1 июля 2021 года и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Михаилу 19 лет, рост 160 см, плотного телосложения, у него темно-русые волосы. Молодой человек был одет в бордовую футболку, красные шорты и кроссовки такого же цвета.

В комментариях одна из кировчанок написала, что видела молодого человека 1 июля едущим на 127 автолайне с остановки «Стрижи» в сторону Кирова. Однако эта информация не проверена.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112.