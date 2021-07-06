На базе кировского «АТП» открылся пункт вакцинации от коронавируса

Сомневающихся сотрудников «АТП» проконсультируют специалисты Минздрава и Роспотребнадзора. Фото: admkirov.ru

В Кирове для сотрудников «АТП» открыли пункт вакцинации от коронавируса прямо на базе предприятия. Привиться от опасного заболевания пожелали уже более 100 работников организации. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам гендиректора «АТП» Дениса Пырлога, многие работники вакцинировались еще до открытия прививочного пункта. Но сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает защитить от инфекции всех сотрудников организации.

- Кондуктора и водители ежедневно контактируют с большим количеством людей, тем самым подвергая себя огромному риску заразиться, - подчеркнул генеральный директор.

Сомневающихся делать прививку или нет, проконсультируют специалисты Роспотребнадзора и Минздрава Кировской области. Они ответят на все интересующие вопросы прямо в стенах организации.

Напомним, что вакцинация является единственным способом получить защиту от тяжелого течения болезни. В областном центре на сегодняшний день прививку можно сделать как в медучреждениях, так и в мобильных пунктах.

Они расположены на Театральной площади и в парке имени Кирова. Круглосуточный пункт вакцинации работает также в приемном покое городской больницы №5 на улице Семашко.