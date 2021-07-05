За минувшие выходные в Кировской области задержали 42 нетрезвых водителя

За управление автомобилем в нетрезвом виде можно остаться без прав на два года Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшую пятницу и выходные дни на территории Кировской задержали 42 нетрезвых водителя. Еще столько же человек сели за руль не имея водительских прав. Всего же за это время сотрудники ГИБДД зафиксировали 1797 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Стражи дорожного порядка напоминают, что за вождение автомобиля в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 и 02. Своевременное обращение поможет избежать возможных ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь.