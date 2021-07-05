В Кирове с 7 июля изменится маршрут автобуса №54

Если пассажиропоток маршрута №54 упадет, автобус начнет ездить по прежнему графику. Фото: admkirov.ru

В Кирове с 7 июля автобус №54 три раза в неделю начнет ездить в обход микрорайона Радужный. В среду, субботу и воскресенье общественный транспорт будет миновать населенный пункт лишь дважды в день. Об этом сообщили в «АТП».

Так, автобус начнет движение в 9.12 с конечной остановки в Радужном и продолжит его через садовые участки в сторону слободы Варсеги. Вечером общественный транспорт выедет из Кирова и заберет пассажиров на остановке «Варсеги-сады» в 19 часов 12 минут.

Как пояснило руководство «АТП», данное решение принято по просьбе представителей садового товарищества «Сельский строитель».

В случае резкого снижения пассажиропотока маршрут №54 вернется к прежнему расписанию.