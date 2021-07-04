В Кирове задержали мужчину, обокравшего пенсионера

Кировские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже телефона. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове задержали воришку, который обокрал камеры хранения в магазине на улице Советской Нововятского района, сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

На днях к стражам правопорядка обратился 75-летний пенсионер. Кировчанин пояснил, что пока он ходил за покупками у него украли мобильный телефон и ключи, оставленные в камере хранения магазина. По камерам видеонаблюдения росгвардейцам удалось составить портрет подозреваемого и передать ориентировку ближайшим патрулям.

- Спустя несколько минут, в ходе поисковых мероприятий, росгвардейцы выявили схожего по приметам гражданина около одного из домов по улице Красноармейской, - сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что стражи правопорядка не ошиблись – у задержанного было обнаружено похищенное. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.