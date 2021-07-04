В Кирове продают двухуровневую квартиру за 23 миллиона рублей

В квартире выполнен евроремонт. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился лот о продаже двухуровневой квартиры в центре Кирова за 23 миллиона рублей.

- Идеальная двухуровневая квартира класса «люкс» в доме 2012 года постройки, - говорится в объявлении.

На первом этаже квартиры расположены: кухня с обеденной зоной, спальня, детская, санузел с душевой кабиной и гардеробная. На втором этаже: еще одна спальня, санузел с джакузи и прачечная. Кроме того, автор объявления отмечает, что из квартиры открывается прекрасный вид на Вятку.

На первом этаже расположена кухня с обеденной зоной. Фото: avito.ru

Стоит отметить, что по заверению продавца, квартира выполнена по дизайн-проекту ведущих специалистов областного центра, а вся мебель и техника останется новым хозяевам.