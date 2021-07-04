Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2021 10:34

За шесть месяцев в Кирове зарегистрировали 1241 брак

Это на 14% больше, чем годом ранее
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
27 браков зарегистрировано с иностранными гражданами. Фото: pixabay.com

27 браков зарегистрировано с иностранными гражданами. Фото: pixabay.com

В Кирове за шесть месяцев текущего года 1241 пара связала себя узами брака. Это на 14% больше, чем годом ранее, сообщили в региональном министерстве юстиций.

Что касается браков с иностранными гражданами, то география места жительства вторых половинок обширна. Наиболее часто спутников выбирают из стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Молдовы.

Кроме того, два брака заключено с гражданами Турции и Чехии, а также по одному с гражданами Сирии и Египта.