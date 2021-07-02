В Кирове ищут женщину, которая пропала пять дней назад

Женщина ушла из дома в прошлое воскресенье и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поисках женщины, которая пропала пять дней назад. В последний раз Людмилу Толкачеву видели в воскресенье, 27 июня. В тот день она ушла из дома и не вернулась Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет женщины. Людмиле Викторовне 40 лет. Она имеет худощавое телосложение, карие глаза и светло-рыжие волосы. Рост пропавшей - 165 см. Была одета в светло-зеленую блузку, красные джинсы и бежевые туфли.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.