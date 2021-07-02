В Кирове на улице Московской сбили велосипедистку

Авария произошла 1 июля около дома №107 на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадала 25-летняя велосипедистка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг вечером, 1 июля, около дома №107 на улице Московской произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 63-летний водитель Honda Capa сбил 25-летнюю велосипедистку, которая решила пересечь дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия девушка получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.