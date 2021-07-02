Кировский ИП оказался под следствием из-за невыплаты заработной платы

По каким-то причинам работодатель решил выдавать заработную плату ниже установленного МРОТ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении кировского индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Известно, что индивидуальный предприниматель, занимающийся организацией питания, нанял на работу нескольких сотрудников, которые осуществляли свою непосредственную трудовую деятельность на территории республики Коми. Однако по каким-то причинам работодатель решил выдавать заработную плату ниже установленного МРОТ. В итоге перед работниками возникла задолженность в сумме более 65 тысяч рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.