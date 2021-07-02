Из Кирова до Анапы пустят два дополнительных поезда

Поезда помогут разгрузить единственно курсировавший в этом направлении состав Фото: Виталий КАРНАУХ

В связи с увеличением спроса на поездки в Анапу из Кирова пустят два дополнительных поезда. Новые железнодорожные составы позволят разгрузить единственный курсировавший в этом направлении поезд. Об этом сообщили в ГЖД.

Так, пассажирский поезд № 495/486 с сообщением Киров-Нижний Новгород-Анапа будет отправляться из областного центра 1, 6, 11, 16, 23, 29 июля, а также 3, 8, 13 и 23 августа в 16 часов 12 минут. Из Анапы дополнительный состав будет выходить 4, 14, 19, 26 июля и 1, 6, 11, 16 и 26 августа в 1 час 25 минут.

Второй поезд № 596/592 сообщением Анапа-Киров-Пермь-Тюмень отправится из курортного города 9 июля в 1 час 25 минут и прибудет в Киров 11 числа в 4 часа 30 минут.

Напомним, что с 3 июня по 17 сентября из Кирова до Анапы курсирует поезд № 501/502, который отправляется из областного центра по нечетным дням, а с конечной станции уходит по четным с 6 июня по 20 сентября.