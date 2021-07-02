В Кирове магазину запретили включать вентиляцию и кондиционер из-за сильного шума

Уровень шума и правда оказался превышен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове магазину запретили использовать вентиляцию. Дело в том, что торговая точка находится в многоквартирном доме, и живущая там женщина пожаловалась на постоянный шум. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Речь идет о магазине в доме №12 по улице Попова. По жалобе кировчанки туда выехали специалисты Роспотребнадзора и замерили уровень шума. И действительно установили его превышение при работе кондиционера и вентиляции, что является нарушением законодательства.

На ответственных лиц составили протокол о временном запрете деятельности с 16 июня 2021 года и передали в Ленинский районный суд для рассмотрения и принятия мер. Там претензию сочли обоснованной. Наказанием стал запрет на включение кондиционера и вентиляции на 22 суток. По их истечению специалисты Роспотребнадзора проведут внеплановый выезд для проверки устранения нарушений.