Кировским школам поменяли поставщика творога из-за низкого качества

Первые партии творога соответствовали всем показателям. Фото: pixabay.com

Комбинат продовольствия и социального питания (КПиСП), который занимается организацией питания в муниципальных образовательных учреждениях города, расторг договор с поставщиком творога из Пермского края, сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Власти заверяют, что причина, послужившая основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке, это низкое качество поставляемой продукции. При этом первые партии соответствовали всем показателям, но в дальнейшем пробы творога перестали проходить экспертизу. Компании из Пермского края дали время на исправление выявленных недостатков, но в установленный срок фирма не устранила нарушения. Кроме того, поставщику пришлось оплатить штраф в размере более 50 тысяч рублей.

Добавим, комбинат, чтобы не допустить перебоев с продукцией, заключил прямой договор (без объявления торгов) с кировским предприятием. Оно же выиграло объявленный аукцион и теперь будет обеспечивать своей продукцией образовательные учреждения города.

В настоящее время комбинат отправил в УФАС документы, чтобы признать фирму из Пермского края недобросовестным поставщиком.