Областной Минздрав: за минувшие сутки от коронавируса привились 5000 кировчан

Первый компонент вакцины получили около 222 тысяч кировчан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. На данный момент первый компонент вакцины получили около 222 тысяч жителей региона. Полный цикл прошли почти 173 тысячи кировчан. Как рассказали в областном оперштабе, только 30 июня в выездной пункт вакцинации пришли 256 человек. Всего же за минувшие сутки привились около пяти тысяч человек.

Стоит отметить, что очень многие кировчане боятся вакцинироваться из-за недоверия к препарату. Областной Минздрав поясняет: прививка позволяет перенести заболевание в легкой форме. По информации ведомства, в июне, заразившись коронавирусом, в больницы попали только 2,5% вакцинированных кировчан. В отделение реанимации и интенсивной терапии из этого числа перевели только одного пациента - из-за тяжелой сопутствующей патологии.