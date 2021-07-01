Кировчанка перевела «магу» 73 тысячи рублей в надежде вернуть ушедшего мужа

Лже-колдун вытягивал из кировчанки деньги за проведение неких обрядов. Фото: pixabay.com

В Кирове женщина отдала «колдунам» больше 70 тысяч рублей в надежде вернуть ушедшего мужа. Теперь их разыскивает полиция. Об этом рассказали в областном УМВД.

По рассказу самой обманутой кировчанки, она искала в Интернете магов, которые помогли бы ей сделать приворот и вернуть в семью ушедшего мужа. Ей удалось найти сайты, на которых, якобы, оказывали подобные услуги - разумеется, не бесплатно. И «маг» в процессе общения стал вытягивать из своей жертвы разные суммы за проведение обрядов. Женщина, веря и надеясь, переводила деньги без конца, пока об этом не узнала ее дочь. Она-то и объяснила матери, что ее дурят.

В общей сложности с кировчанки стрясли 73 тысячи рублей. «Колдун» просил еще 18,6 тысячи рублей, но их обманутая уже не стала отправлять. Дочь уговорила женщину отправиться в полицию, что та и сделала. Возбуждено уголовное дело, мошенника разыскивают.