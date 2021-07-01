В Кирове предстанет перед судом директор фирмы, присвоивший обманным путем более 2,7 млн рублей

Директор обналичил крупную сумму денег через подставные фирмы и ИП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове перед судом предстанет директор фирмы, который совершил крупную мошенническую аферу. Взяв кредит в банке на свою организацию, обманул второго поручителя более чем на 2,7 млн рублей. Расследование уголовного дела на сегодняшний день завершено. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Полицейские доказали, что директор фирмы получил кредит в банке на сумму более 5 млн рублей. Затем, под видом оплаты за газ и автотранспортные услуги, злоумышленник по мнимым сделкам перевел на счета нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей более 5 млн 800 тысяч рублей.

Обналичив денежные средства через подставных лиц, мужчина как один из поручителей полностью погасил задолженность перед банком на сумму 5 миллионов 208 тысяч. Далее он через суд обязал второго поручителя по кредиту выплатить ему 2 миллиона 766 тысяч рублей. Соответствующие иски суд утвердил.

За незаконные действия на кировчанина завели уголовное дело по 4 статье 159 и 160 УК РФ «Мошенничество и присвоение в особо крупном размере». Теперь аферисту грозит до двух лет лишения свободы.