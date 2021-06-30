В администрации Кирова появились новые заместители

Анна Вершинина родилась в Кирове в 1969 году. Фото: admkirov.ru

Депутаты кировской Гордумы согласовали назначение Анны Вершининой на должность первого заместителя главы администрации города. Ранее данный пост занимал Геннадий Плехов, который в мае ушел на заслуженный отдых.

- Анна Анатольевна соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, а также обладает необходимым уровнем компетенции, - подчеркнул глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов.

Еще одно назначение получил Всеволод Фролов, его депутаты поддержали на должность заместителя главы администрации. С 2015 года и по настоящее время занимал пост заместителя министра финансов в правительстве Кировской области.