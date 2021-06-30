В Кирове водитель иномарки сбил 5-летнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу

Маленький ребенок переходил дорогу вместе с бабушкой. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове водитель иномарки наехал на 5-летнего ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу с бабушкой. Авария случилась 29 июня 2021 года в 15 часов 45 минут на улице Лепсе у дома №62. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» не успел вовремя затормозить и наехал на маленькую девочку. В результате аварии ребенок получил равмы. К счастью госпитализация 5-летней кировчанке не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.