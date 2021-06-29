Кировчанин перегнал в соседний двор чужую машину, из которой громко играла музыка

Угонщик воспользовался тем, что окна машины были спущены, а ключ лежал в салоне Фото: Андрей КАРА

В Кирове полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Машину обнаружили неподалеку от места преступления в исправном состоянии. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением об угоне автомобиля «Лада Приора» 28-летняя кировчанка обратилась в отделение полиции 27 июня. Стражи порядка выехали на место и обнаружили машину в соседнем дворе на улицы Преображенской.

Позднее была установлена личность угонщика. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. По его словам, в машине громко играла музыка, что очень не понравилось мужчине. Он решил воспользоваться тем, что окна автомобиля были опущены, а ключ зажигания находился в салоне. Подозреваемый сел за руль, завел двигатель и переставил «источник неприятного шума» подальше от своего дома.

В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон». Расследование продолжается.