Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 11:16

В Нолинском районе заблокировали сайт, предлагающий оформить фиктивный брак

Незаконные услуги позволяли облегчить получение гражданства
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За предоставление услуг по регистрации фиктивных браков исполнители просили денежное вознаграждение

За предоставление услуг по регистрации фиктивных браков исполнители просили денежное вознаграждение

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нолинском районе сотрудники прокуратуры заблокировали интернет-сайт, на котором предлагались услуги оформления фиктивных браков. Данное нарушение удалось выявить благодаря мониторингу «всемирной паутины». Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа доказали, что сайт размещает незаконную информацию. На его страничке предлагалось заключить фиктивный брак и тем самым ускорить процедуру получения гражданства. За свои услуги исполнители просили денежное вознаграждение.

В связи с этим прокурор направил в суд иск для признания сайта запрещенным. В результате данный интернет-ресурс заблокировали представители управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.