В Нолинском районе заблокировали сайт, предлагающий оформить фиктивный брак

За предоставление услуг по регистрации фиктивных браков исполнители просили денежное вознаграждение
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Нолинском районе сотрудники прокуратуры заблокировали интернет-сайт, на котором предлагались услуги оформления фиктивных браков. Данное нарушение удалось выявить благодаря мониторингу «всемирной паутины». Об этом сообщили в ведомстве.
Представители надзорного органа доказали, что сайт размещает незаконную информацию. На его страничке предлагалось заключить фиктивный брак и тем самым ускорить процедуру получения гражданства. За свои услуги исполнители просили денежное вознаграждение.
В связи с этим прокурор направил в суд иск для признания сайта запрещенным. В результате данный интернет-ресурс заблокировали представители управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.