В Кирове до осени перекроют улицы Грибоедова и Полевую

На местах проведения работ выставят дорожные знаки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют улицы Полевую и Грибоедова. Движение по ним полностью прекратят из-за работ на теплосетях. Об этом рассказали в горадминистрации.

Улицу Полевую в Октябрьском районе перекроют до конца сентября из-за реконструкции теплосетей. Для водителей будут недоступны следующие участки:

- от дома №47 до переулка Тиминского, включая его пересечение с Полевой - с 21 июня до 30 сентября;

- от дома № 13 до пер. Тиминского - с 10 июля до 30 сентября.

Движение по улице Грибоедова прекратят из-за техперевооружения теплосетей. Закроются следующие участки:

- от дома № 29 до дома № 38 - с 1 июля до 13 августа;

- от дома № 23 до дома № 29 - с 23 июля до 13 августа;

- от дома № 23 до дома № 21 - с 13 августа по 3 сентября.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. На местах работ расставят дорожные знаки и обеспечат освещение в ночное время.