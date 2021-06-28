В Кирове нейрохирурги удалили опухоль гипофиза через нос пациентки

Кировские врачи работали совместно со специалистами московского центра нейрохирургии. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские нейрохирурги удалили опухоль гипофиза без единого разреза. Об этом рассказали в областном Минздраве. Операцию провели в рамках мастер-класса. Врачи Кировской областной клинической больницы работали совместно с докторами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Удаление опухоли выполнили через нос пациентки. Доктора работали в четыре руки - нейрохирург и ассистент. Раньше такие операции выполняли с помощью расширителей, однако благодаря совместной работе врачей удалось обойтись без него и минимизировать травматизм.

Процедура заняла около двух часов и прошла успешно. Сейчас пациентка находится в стационаре и проходит дальнейшее лечение. Через три дня она уже сможет вернуться домой.