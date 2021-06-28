В Кирове осудили мужчину за лжедонос об угоне автомобиля

В ходе расследование заявление об угоне оказалось ложным Фото: Андрей КАРА

В Кирове суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который нарочно обвинил своего родственника в угоне автомобиля. За свое злодеяние осужденный заплатит штраф в 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства доказали, что в августе прошлого года 26-летний обвиняемый поссорился со своим родственником и решил ему отомстить. Он написал на родного человека заявление о том, что тот якобы угнал его автомобиль «ВАЗ-2106». В ходе расследования данный факт не подтвердился.

В связи с этим на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Приговор суда пока не вступил в законную силу.