Во дворе одного из кировских домов нашли тело мужчины

На место прибыли сотрудники полиции. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове на улице обнаружили тело мужчины. Информация появилась в паблике «Место происшествия».

Тело нашли утром 25 июня во дворе дома №5 по улице Юровской. Некто, проживающий в этом доме, сфотографировал и выложил в соцсети людей, обнаруживших труп. Паблик сообщает, что на место выезжали сотрудники полиции и криминалисты. По предварительным данным, мужчина мог умереть из-за ухудшения самочувствия. Кировчане в комментариях откликнулись на это уточнение.

- В такую погоду сделайте добро - обратите внимание на окружающих. Это могут быть ваши матери, отцы, деды, бабушки. Добра всем, - написала одна из жительниц города.

Сейчас точная причина гибели кировчанина устанавливается. По факту происшествия проводится проверка.