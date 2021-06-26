В Ленинском районе прошли проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах и продуктовых магазинах

Чиновники и полицейские проверили как представители бизнеса исполняют требования Роспотребнадзора. Фото: admkirov.ru

В Ленинском районе Кирова представители терруправления совместно с полицейскими проверили как соблюдается масочный режим в торговых центрах и продуктовых магазинах. За нарушение правил для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщилось в администрации города.

Проверяющие убедились в том, что на входе в магазины висят предупреждающие таблички с требованием надеть маску.

По словам директора одного из продуктовых магазинов, кировчане стали сознательнее после увеличения роста заболеваемости. Все больше покупателей заходят в масках и соблюдают социальную дистанцию.

Полицейские и чиновники продолжат проводить разъяснительные беседы о необходимости соблюдать санитарные требования и пройти вакцинацию.