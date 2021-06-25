Депутаты ОЗС рассказали о необходимости прививки от коронавируса и своем опыте вакцинации

Сделать прививку от коронавируса можно и в мобильном пункте вакцинации. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Вакцинация необходима для того, чтобы наконец справиться с пандемией и забыть обо всех ограничениях. Депутаты областного Законодательного Собрания рассказывают о своем опыте и подтверждают: прививка действительно нужна.

Ирина Морозова - депутат ОЗС и главврач Кировской городской больницы № 2. Она считает, что сделать прививку - единственный способ защититься от тяжелых форм заболевания и трагического исхода.

- Вакцинация должна быть одномоментной и массовой, это необходимо, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Это поможет увеличить количество людей, которые не восприимчивы к инфекции, а самое главное - сохранить людские жизни, - уверена Ирина Морозова.

Депутат также напомнила о необходимости соблюдения правил профилактики: носить маску, выдерживать социальную дистанцию, регулярно обрабатывать руки и помещение. Это нужно для того, чтобы разорвать цепочку заражений.

Павел Дорофеев, депутат ОЗС, сделал прививку от коронавируса на днях в одном из мобильных пунктов вакцинации Кирова. По его словам, процедура заняла не больше 10 минут.

- Мнений много, но я считаю, что рисковать близкими и собой не стоит, лучше перестраховаться, ведь COVID – действительно опасное заболевание. Своих сотрудников я тоже призываю сделать прививку, и теперь буду использовать для этого собственный пример, - сообщил депутат.

Ирина Воронина — депутат ОЗС, главврач Свечинской и Шабалинской ЦРБ. От коронавируса она привилась еще в январе 2021 года, как только появилась первая возможность. Никаких сомнений не было. Она напоминает, что именно благодаря вакцинации удалось когда-то победить полиомиелит и оспу.

- Защитить себя, защитить окружающих от опасного заболевания – это важно и нужно. Пока не будет коллективного иммунитета, мы не сможем остановить распространение коронавируса, - подчеркивает Ирина Воронина.

Депутат также сообщила, что сейчас в районах идет информационная работа о необходимости вакцинироваться от коронавируса, и поток желающих сделать прививку не останавливается.

Юрий Балыбердин, председатель комиссии по регламенту ОЗС, уже прошел полный курс вакцинации. По его словам, после этого можно быть уверенным, что заболевание, даже если ты заразишься, пройдет в легкой форме или вовсе бессимптомно.

- Сейчас мы чувствуем ответственность не только за себя, но и за родных, близких, за своих коллег. Ведь прививка остается единственной возможностью обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий заражения коронавирусом, - сказал Юрий Балыбердин.