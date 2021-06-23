В Кирове приставы ищут неплательщика алиментов с долгом в 420 тысяч рублей

Если вы знаете. где находится этот человек, сообщите об этом по указанным в тексте номерам телефонов. Фото: пресс-служба УФССП России по Кировской области

Кировские приставы разыскивают злостного неплательщика. За плечами мужчины - долг по алиментам, превышающий сумму в 420 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Разыскиваемый - 36-летний Кирилл Владимирович Сабуров, 30.07.1984 года рождения. Известно, что он умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, на его совести и долги по кредитам. По информации приставов, мужчина может находиться в Московской области. Возможно также, что он занимается автоперевозками на территории РФ или Республики Казахстан.

Приставы просят кировчан посодействовать в розыске мужчины. Если вам известно, где он находится, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8-912-822-82-34, 8(8332) 48-99-05.