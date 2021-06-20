В Кировской области за сутки вспыхнули два лесных пожара

С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали уже 43 случая горения в лесах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжают гореть леса. Только за 19 июня в регионе зафиксировали два пожара. Об этом рассказали в КОГСАУ «Лесоохрана».

По информации региональной диспетчерской службы, один из пожаров вспыхнул 19 июня в Кирово-Чепецком районе. По состоянию на 08.00 20 июня он продолжался на площади в 32 Га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Кировской области зарегистрировали 43 случая горения в лесах на площади 191074 Га. В их тушении принимали участие 921 человек и 264 единицы техники. Наиболее частой причиной становились действия местного населения - в 30 случаях из 43. Девять возгораний возникли из-за перехода огня с других земель, два - из-за грозы, один - от железной дороги и еще один - от ЛЭП.

Кировчанам напоминают, что за нарушения правил пожарной безопасности в лесах грозит уголовная ответственность. Кроме того, виновник будет обязан возместить причиненный ущерб в полном размере.

Если вы заметили в лесу или рядом с ним разгорающийся пожар, сообщите об этом по телефонам:

- Региональная диспетчерская служба КОГСАУ «Лесоохрана»: 64-34-28, 38-20-92;

- горячая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00 (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.