На Октябрьском проспекте дорожный знак установили посреди проезжей части

Знак установили не только посреди дороги, но еще и ребром к водителям. Фото: vk.com/etotkirov

В Кирове активно обсуждают новый дорожный знак на Октябрьском проспекте. В принципе, в нем нет ничего необычного, кроме способа его установки: прямо на проезжей части, причем на бетонном основании. Да еще и развернули «лицом» к обочине - то бишь ребром к едущим водителям. Фото появилось в паблике «Типичный Киров».

- Там никто ещё об него не разбил машину? Что это? - недоумевает анонимный автор.

Сами знаки предупреждают о неровной дороге и ограничении скорости до 40 км/час - ничего такого. Однако нетривиальный способ установки нашел отклик в сердцах автомобилистов и просто любителей похохмить.

- Полагаю, кто-то [ударил] его так, что развернуло и на проезжую часть откинуло.

- Дорогу переходить запрещено женщинам с большой грудью и тяжелее 40кг!

- Ехать не более 40-ка, а то женщина голая загорает.

- Это для пешеходов. Бег(перебег) с препятствием со скоростью 40км/час.