В Кирове благоустроят семь дворов

В семи кировских дворах проводится ремонт. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются ремонтные работы в 36 дворах. По информации городской администрации, их благоустройство завершат до 15 сентября.

Так, на улице Олега Кошевого у домов №1 и 1-а начали убирать старый бордюр и устанавливать новый. Тоже самое происходит и на улице Сутырина, 18 и 20. Параллельно заканчиваются работы во дворе 15-го дома на Свердловского. Там подрядчик выравнивает асфальтобетонную смесь и устанавливает водоотводный валик. На улицах Макаренко, 11 начали укладывать тротуар. На Ленина, 187 к.1 ремонт только стартовал.

Отметим, что на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджета выделили 70 млн рублей. График проведения работ сформирован, а проект прошел госэкспертизу.