В Кирово-Чепецком районе «Тойота Королла» сбила лося

ДТП произошло в Кирово-Чепецком районе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошло ДТП с участием лося. Водитель в итоге получил травмы. Информацию сообщили в областной ГИБДД.

Авария случилась в полночь 17 июня. 20-летний мужчина за рулем «Тойоты Короллы» двигался по трассе Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии. На 13-м километре на дорогу внезапно выскочил лось. Столкновения избежать не удалось, водитель наехал на животное.

В результате молодой человек отделался легкими травмами. По информации ведомства, госпитализация ему не потребовалась. Состояние животного не уточняется.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло восемь ДТП. В них пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.