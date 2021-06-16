В Кирове установили превышение концентрации «дурнопахнущих веществ» в воздухе

Кировчане продолжают жаловаться на неприятный запах в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане продолжают жаловаться на неприятный запах в городе. С 17 мая по 15 июня в областное управление Роспотребнадзора поступило 194 письменных и свыше 300 устных обращений, сообщает ведомство. Больше всего жалоб - на промплощадку в Озерках на Луганской, где располагался биохимический завод.

Специалисты каждый день берут пробы воздуха. При проведении исследований проб, взятых 27 мая и 9-10 июня, установили превышения концентрации «дурнопахнущих веществ». В слободе Лянгасы, 7 - аммиак и сероводород, на улице Краснополянской в районе домов №7 и 12 - сероводород и диоксид азота. Также в этих точках обнаружили значимые концентрации метантиола и аммиака.

Роспотребнадзор уточняет также, что в полномочия ведомства входит только проведение исследований атмосферы. Установлением источников выбросов загрязняющих веществ занимается областное Минохраны окружающей среды и Западно-Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора. Вся имеющаяся информация направлена в два этих ведомства, а также в полицию. По согласованию с прокуратурой проводятся внеплановые проверки организаций, расположенных сейчас на проблемной промплощадке.