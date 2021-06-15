В кировских лесах сохраняется высокий уровень пожарной опасности

За минувшие выходные в лесах региона произошло два пожара. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области по-прежнему сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность из-за погодных условий. По сообщению регионального ГУ МЧС, такой ситуация будет оставаться с 16 по 18 июня.

В областном правительстве добавили, что за минувшие выходные в регионе зафиксировали два лесных пожара в Вятскополянском и Зуевском (Фаленский район) лесничествах. В первом случае огонь вспыхнул по вине недобросовестных местных жителей. Во втором - лес загорелся из-за линии электропередач. Общая площадь - 2,99 Га. Всего же с начала пожароопасного сезона насчитали 38 случаев возгораний в лесах области.

На данный момент в Белохолуницком, Богородском, Кикнурском, Кирово-Чепецком, Мурашинском, Опаринском, Советском и Унинском районах действует особый противопожарный режим. Он устанавливает ограничение на пребывание кировчан в лесах. А контролируют ситуацию специальные патрули.

За нарушение правил безопасности во время действия особого противопожарного режима грозит уголовная ответственность. Кировчан просят быть предельно осторожными с огнем. В случае обнаружения лесного пожара сообщите об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, (8332) 64-34-28 или 01.