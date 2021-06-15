В Кировской области продают тысячелетний языческий жертвенник

Жертвенник оценили в пять миллионов рублей. Фото: avito.ru

В Кировской области выставили на продажу древний жертвенник. По крайней мере, так утверждает автор объявления, которое появилось на популярной торговой интернет-площадке.

На приложенных фотографиях - два камня, большой и поменьше. По словам продавца, это древний языческий жертвенник. Найден якобы 12 июня, всего три дня назад, на берегу Вятки у Слободского. Неизвестно, как автор объявления определил это (никаких доказательств не предоставлено), но, по его утверждению, камню не менее тысячи лет, и он относится к древним булгарским поселениям до принятия ислама.

Стоимость «жертвенника» продавец оценил в пять миллионов рублей, ни больше и не меньше. И почему-то указал «б/у» состояние. Надеемся, что сам не использовал «по назначению».