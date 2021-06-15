Кировские врачи спасли мужчину с атеросклерозом из Нижегородской области

Кировские врачи удалили у мужчины атеросклеротические бляшки и восстановили артериальный просвет. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские сосудистые хирурги спасли жизнь 65-летнему жителю Нижегородской области. Мужчина обратился в областную больницу с жалобами на одышку при ходьбе, повышенное артериальное давление и онемение левой руки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Мужчину обследовали и обнаружили у него атеросклероз сонной артерии с поражением 95 %. Ему незамедлительно сделали операцию. Во время хирургического вмешательства пациенту удалили атеросклеротические бляшки и восстановили артериальный просвет.

Уже на второй день мужчина почувствовал себя хорошо и благодарил врачей и медицинских сестер.

Отметим, что в кировской Областной клинической больнице ежегодно выполняют более 500 подобных операций. За последние пять лет медужреждение вошло в 10-ку лидеров по лечению пациентов с данным заболеванием в России.