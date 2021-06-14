«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 15 июня

Кировчанам советуют заранее зарядить необходимые гаджеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рабочая неделя для кировчан начнется с отсутствия электричества. 15 июня по городу точечно пройдут плановые отключения. График появился на сайте АО «Горэлектросеть».

Причины отключений - ремонт оборудования, как плановый, так и капитальный, и эксплуатационные работы. Ресурс пропадет в десятках домов всех районов Кирова. Время отключения зависит от его причины, а также от территории проживания.

К примеру, эксплуатационные работы, которые пройдут на улицах Лепсе, Базовой и Студенческом проезде, отнимут два-четыре часа. Жильцам домов на Карла Маркса и Профсоюзной тоже повезет: капремонт оборудования у них займет всего пару часов. А жителям Нововятска и заречной части Кирова придется просидеть без электричества весь рабочий день. Советуем заранее зарядить необходимые гаджеты.

Подробный график отключения на 15 июня вы можете посмотреть на скриншотах ниже.

Отключения пройдут из-за капремонта оборудования и эксплуатационных работ. Фото: geskirov.ru