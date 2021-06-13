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Общество13 июня 2021 16:06

В Кирове с 14 июня на две недели отключат горячую воду в сотнях домов

Тысячи горожан останутся без ресурса до 28 июня
Маргарита Акагиева
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Без горячей воды кировчане останутся на две недели.

Без горячей воды кировчане останутся на две недели.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотни домов в Кирове останутся без горячей воды на две недели. В областном центре продолжаются гидравлические испытания на теплосетях. График отключений появился на сайте hot-water-kirov.ru.

Горячая вода во многих зданиях города пропадет с понедельника, 14 июня. Без ресурса кировчанам придется сидеть до 28 июня. Под отключение попадают не только жилые дома, но и школы, офисные центры, производственные помещения и даже кинотеатры.

Подробный график отключения горячей воды с 14 по 28 июня в Кирове вы можете посмотреть на скриншотах ниже.

Под отключение попадают сотни домов. Фото: hot-water-kirov.ru

Под отключение попадают сотни домов. Фото: hot-water-kirov.ru

Горячей воды не будет также в ряде офисов и производственных помещений. Фото: hot-water-kirov.ru

Горячей воды не будет также в ряде офисов и производственных помещений. Фото: hot-water-kirov.ru