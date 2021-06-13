В Кирове с 14 июня на две недели отключат горячую воду в сотнях домов

Без горячей воды кировчане останутся на две недели.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сотни домов в Кирове останутся без горячей воды на две недели. В областном центре продолжаются гидравлические испытания на теплосетях. График отключений появился на сайте hot-water-kirov.ru.
Горячая вода во многих зданиях города пропадет с понедельника, 14 июня. Без ресурса кировчанам придется сидеть до 28 июня. Под отключение попадают не только жилые дома, но и школы, офисные центры, производственные помещения и даже кинотеатры.
Подробный график отключения горячей воды с 14 по 28 июня в Кирове вы можете посмотреть на скриншотах ниже.
Под отключение попадают сотни домов. Фото: hot-water-kirov.ru
Горячей воды не будет также в ряде офисов и производственных помещений. Фото: hot-water-kirov.ru