Председатель ОЗС Геннадий Коновалов поздравил кировчан с наступающим Днем города

Кировчан поздравили Геннадий Коновалов, Игорь Васильев и Елена Ковалева. Фото: zsko.ru

В преддверии Дня Города жителей областного центра торжественно поздравили с 647-летием Кирова. В мероприятии приняли участие губернатор региона Игорь Васильев, Председатель Законодательного Собрания Геннадий Коновалов и глава города Кирова Елена Ковалева.

Помимо внушительной даты, гордиться можно еще одним событием в истории областного центра: ему присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Это событие и стало лейтмотивом вечера 11 июня. Мероприятие началось именно с воспоминаний о том, какими стараниями добыто это звание, и продолжилось словами благодарности для тех, кто сейчас трудится на ведущих предприятиях Кирова.

- Наша страна, наш город – это мы с вами. Нас объединяет любовь к нашему городу, его красота, исторические традиции, самобытность, гордость за наших предков, которые своим трудом создавали этот город. Убежден, что мы с вами вместе преодолеем любые трудности и сделаем все, чтобы наш город Киров стал еще комфортнее для проживания. Считаю, что нам с вами любые трудности по плечу, - обратился к гостям праздника Председатель Законодательного Собрания Геннадий Коновалов.