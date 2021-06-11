Движение по наплавному мосту через Чепцу официально разрешено

Движение по мосту официально открыто. Фото: скрин с видео vk.com/public163812926

В Кирово-Чепецке открыли движение по наплавному мосту через Чепцу. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

Мост приняли 11 июня. Работу признали удовлетворительной, а саму переправу - безопасной. Никаких серьезных нареканий не нашли; несколько же мелких замечаний подрядчик устранит в течение недели. Поэтому запрещающие знаки убрали и движение транспортных средств по мосту разрешили официально.

Напомним, мост через Чепцу развели из-за начавшегося паводка. Работы по его восстановлению начали только после снижения уровня воды в реке, чтобы завести крепления наплавной части. К слову, в минувшем году мост официально открыли только в июле.