В Коминтерне задержали 47-летнего насильника

Мужчину задержали, он дал признательные показания. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове задержали 47-летнего насильника. Мужчину обвинили в надругательстве над местной жительницей. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Как выяснило ведомство, все произошло утром 8 июня. Во дворе дома №62а по улице Павла Корчагина мужчина изнасиловал 35-летнюю местную жительницу. Помимо того, ему приписывают еще и статью «причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Мужчину быстро разыскали, он сознался в совершенном. Ранее, как оказалось, он уже был судим за корыстно-насильственные преступления. Вскоре ему изберут меру пресечения, расследование продолжается.