В Кирове сотрудники ГИБДД ищут машины умерших людей

Инспекторы, выявив такое нарушение, изымают документы на машину и госзнаки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове сотрудники Госавтоинспекции выявляют машины, чьи владельцы уже умерли. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что после гибели родственников некоторые жители региона не торопятся переоформить на себя его машину и используют документы уже умерших собственников. Это позволяет им обходить уплату налогов и штрафов. По данным ведомства, в 2021 году нашли и прекратили госучет 1620 таких автомобилей. Выявлять их получается с помощью контроля инспекторов ДПС, а также фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Водителей, сидящих за рулем принадлежащего мертвому человеку авто, ждет наказание - штраф от 500 до 800 рублей. Помимо того, тут же, на месте, инспекторы забирают документы на машину и госзнаки, что запрещает использование транспортного средства. Так, к ответственности привлекли уже 1384 кировчанина - всего за минувшие полгода.