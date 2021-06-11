В День города на кировской телебашне включат подсветку

Кировчане смогут полюбоваться светящейся башней с разных точек города. Фото: филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ»

В субботу, 12 июня, в Кирове засияет телевизионная башня. Столь яркое событие приурочено к празднованию Дня города. Жители областного центра смогут полюбоваться красивой подсветкой с 21.00.

- Надеемся, что иллюминация на нашей телебашне будет одним из ярких событий в программе торжественных мероприятий, центром притяжения внимания и добавит всем праздничного настроения, - отметил директор Кировского филиала РТРС Иван Седлов.

Добавим, что кировская телебашня является самым высоким сооружением города. Ее высота - 197 метров. Система освещения представлена 36 прожекторами, расположенными на 9 уровнях. Она является ключевым объектом региональной вещательной сети и обеспечивает эфирным телерадиосигналом более семисот тысяч человек.