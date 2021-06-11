На выходных в Кирове будут ловить пьяных водителей

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировских автомобилистов вновь ожидают «сплошные проверки» на состояние алкогольного опьянения. Патрулировать на этот раз планируют Ленинский район областного центра. Рейды пройдут 12 и 13 июня, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - уточнили в ведомстве.

Главная цель - выявить водителей, которые решили сесть за руль пьяными. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. В рейдах сотрудникам Госавтоинспекции традиционно будут помогать представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.